رام الله - دنيا الوطنأعلن "المجلس العسكري" الحاكم في السودان، أن الرئيس السابق عمر البشير، سيحاكم في الخرطوم، على جميع الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية.وأفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية، بأن "المجلس أعلن رفضه محاكمة أي سوداني خارج البلاد، وأن محاكمة البشير ستُنقل على الهواء مباشرة".يذكر، أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بثت عبر شاشات التلفزة ولمدة سنتين، عقب غزو العراق عام 2003.كما كانت تنقل جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي.