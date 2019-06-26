شؤون فلسطينية

الفريق الوطني للتنمية يبحث تعزيز المنتج الوطني لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال

الفريق الوطني للتنمية يبحث تعزيز المنتج الوطني لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بحث الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أمس الثلاثاء، سبل دعم المنتج الوطني من خلال سياسات وإجراءات تعزز المنتج المحلي وتحسن جودته وتعطيه الأولوية في أسواقنا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز المنتج الوطني ودعمه بكافة الوسائل الممكنة، وصولا الى الاكتفاء الذاتي والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

كما بحث الفريق محاربة التهرب الضريبي لما ينتجه من آثار اقتصادية تضر بالمنتجين وشروط المنافسة فيما بينهم، ودرس آليات تمكنا من استيراد البترول بعيدا عن إسرائيل.

يذكر ان الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية الذي شكلته الحكومة فور استلامها مهامها، يهدف لتعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وكل مركبات العمل الاقتصادي في فلسطين، والعمل على تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة، والمساهمة من قبل كل طرف في العجلة الاقتصادية.

ويجمع الفريق الوطني كل الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات المالية والاقتصاد والتنمية والعمل والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار وبكدار والإحصاء وسلطة النقد ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.

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