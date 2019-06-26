شؤون فلسطينية

التربية تنظّم وقفة رافضة لمؤتمر البحرين

التربية تنظّم وقفة رافضة لمؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء، وقفة رفض لصفقة ترامب ولورشة البحرين.

وشارك في الوقفة وزير التربية والتعليم أ.د. عورتاني، ووكيل الوزارة د. بصري صالح والوكلاء المساعدون وكافة الموظفين.
ورفع المشاركون شعارات تجدد البيعة والعهد للوطن وللثوابت الوطنية، وتؤكد الإسناد الدائم لمواقف الرئيس محمود عباس وهو يتصدى لصفقة ترامب.

وخلال الوقفة؛ تحدّث أمين سر المكتب الحركي الفرعي صادق الخضور؛ مجدداً التزام الوزارة وحرصها على تجذير حضور القيم في نفوس الأجيال، مثمناً مواقف قيادة الوزارة والمعلمين والإداريين؛ المنتصرة دائماً للثوابت الوطنية.

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