الدفاع السعودي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة بخميس مشيط بالسعودية





وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعة وتحييد قدراتها وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





رام الله - دنيا الوطنصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: "تمكنت قوات الدفاعي الجوي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط".وأوضح العقيد المالكي أن الجماعة الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، بحسب ما جاء على موقع (البلاد).