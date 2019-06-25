هنية: نستنكر تواجد رئيس (فيفا) ضمن ورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطناستنكر عبد السلام هنية عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة، تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنفانتينو"، ضمن ورشة البحرين الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.وأكد هنية في تصريح صحفي، أن إنفانتينو مدان بسبب إقحام الرياضة في السياسة، قائلا: "حضور رئيس الفيفا هو انحياز صارخ للمحتل، وضرب بعرض الحائط لرسائل الرياضة".وأضاف: "تواجد إنفانتينو في ورشة المنامة دلالة واضحة أنه شريك في مخطط عدواني يستهدف قضيتنا"، مردفا بقوله: "على العالم التدخل لوقف تجاوزات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والعمل على إبقاء الرياضة بعيدةً عن تدخلات السياسة".وفي السياق، أكد عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة، أن أرض فلسطين والمقدسات ليست للبيع، منوها إلى أن متؤتمر الوهم المتبدد سيتحطم على صخرة الوحدة والصمود الفلسطيني.