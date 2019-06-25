المالكي: ورشة المنامة استكمالاً لوعد بلفور المشؤوم



جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الفلسطينية الروسية وآفاق تطورها. حيث أشاد الوزير المالكي بالمواقف الروسية التاريخية والمبدئية ، في دعم الحقوق الثابتة والشرعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد قيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة للاجئين وحق تقرير المصير. مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات الثنائية المميزة التي تربط الشعبين الصديقين، والقيادتين الفلسطينية الروسية.



هذا واستعرض الوزير المالكي الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في رفض صفقة القرن وورشة البحرين، والتي ترمي إلى تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنجاز تسوية إقليمية على حساب القضية والشعب الفلسطيني، والى اعادة تحديد مفاهيم وضوابط الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، مشيراً الى أن ورشة المنامة التي ستنعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة والتي ستناقش كيفية تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين دون التطرق الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية هي امتداد لوعد بلفور المشؤوم الذي تحدث عن القضايا المدنية للاقليات.





في ذاك الوقت، الوزير المالكي اعتبر أيضاً أن قرارات الحكومة الأمريكية لا يمكن أن تلغي حقنا في أرضنا وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.



من جانبه جدد السفير الروسي غوتشا بواتشيدزه على مواقف روسيا الثابتة في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في قيام دولته الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً استعداده للعمل على تمتين العلاقات بين البلدين من خلال مهامه كسفير لروسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين.











رام الله - دنيا الوطنتسلّم وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد المُعتمد لدى دولة فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله كسفير لروسيا الاتحادية في دولة فلسطين، معرباً في الوقت ذاته استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين بقطاعاتها المختلفة، للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه في دولة فلسطين.