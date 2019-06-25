إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، بإصابة صياد بجروح مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، في بحر رفح جنوب قطاع غزة.يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أصدرت قرارا بتوسيع مساحة الصيد، أمام الصيادين الفلسطينيين، لمسافة 10 أميال بحرية.