عريقات يَرُد على كوشنر ويوجه رسالة إلى هنية

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، أوضح عما يريده في مؤتمر البحرين، مبينًا أنه يريد أن يقبل الفلسطينيون بالاستيطان والاحتلال، ووقف المقاومة من أجل جذب الاستثمارات.وقال عريقات، في تصريحات لقناة (الميادين): إن كوشنر ذكر أن ازدهار الشعب الفلسطيني، يبدأ بقبول الاحتلال، لذا اعتبر أن سبب عدم ازدهار الفلسطينيين، هو رفضهم للاحتلال.وأوضح أن الازدهار الفلسطيني، يتحقق عندما يمتلك الشعب الفلسطيني، السيادة على أرضه وثرواته، في المقابل أوقفت الإدارة الأميركية المساعدات عن الشعب الفلسطيني و(أونروا) والمستشفيات والمدارس.وأشار إلى أن عقد ورشة المنامة، يعني إسقاط مبادرة السلام العربية، متابعًا: "ما طرحه كوشنر لا يمت بصلة إلى مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية، بل يعني قبول الاحتلال".وعن مؤتمر البحرين قال عريقات: لإني كنت أتمنى ألا يُعقد بدولة عربية، مضيفًا: "ما طرحه كوشنر يعني تطبيقاً فعلياً لوعد بلفور وإقامة نظام فصل عنصري".وتابع: كوشنر لم يذكر تعبير احتلال ولا دولتين ولا شرعية دولية ولا مبادرة السلام العربية، وأقول له: إن الفلسطينيين يعرفون مصلحتهم، ولا أحد يتحدث باسمهم.في سياق أخر، وجه عريقات، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من أجل إنهاء الانقسام.وقال عريقات: أدعو الأخ إسماعيل هنية، للقبول باتفاق القاهرة لعام 2017 وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، كي يتفرغ الفلسطينيون لمواجهة ما ينتظرهم، مبينًا في الوقت ذاته، أن السلطة الفلسطينية، فقدت خلال الأشهر الماضية 75% من مداخيلها.