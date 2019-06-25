أبو مرزوق: عزام الأحمد تحدث معي وجاهزون للقاء قيادة فتح

رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه ليس هناك أي انفراجة بملف المصالحة الفلسطينية، قائلاً: "تحدث معي الأخ عزام الأحمد، ولكن لا يوجد تطورات جديدة".وقال أبو مرزوق لقناة (الميادين) مساء اليوم الثلاثاء: "جاهزون لأي لقاء مع حركة فتح، أو مفاوضات بشأن المصالحة الفلسطينية"، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات المصالحة كافة، وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، وليس تشريعية فقط.وأضاف أبو مرزوق: "على الفلسطينيين، أن يتوحدوا ويتكاتفوا؛ لمواجهة (صفقة القرن)، واعتماد خطط بديلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وحدة الموقف الفلسطيني، ستفشل الخطة الأمريكية.وبين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الخطة الأمريكية، تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، مبيناً أن هناك تسهيلات لتسفيرهم إلى أوروبا.وفيما يتعلق بورشة البحرين، قال أبو مرزوق: "جزء من الدول الأوروبية والعربية، لم يحضر ورشة البحرين، وهذا يؤكد أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم"، موجهاً شكره لكل من لم يحضر ورشة البحرين، التي تحاول رشوة الفلسطينيين لبيع قضيتهم.