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السعودية تدعم قرار تفعيل شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية

السعودية تدعم قرار تفعيل شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساعدتها لـ"الشعب الفلسطيني الشقيق" في سعيه للحصول على حياة مستقرة وكريمة، مبينة دعمها لقرار تفعيل شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية.

وشددت السعودية، في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، التي عقدها في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والداعي لحل الصراع استناداً إلى المبادرة العربية للسلام، والتي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبت بتضافر الجهود الدولية للوصول إلى سلام شامل وعادل.

ونوّه مجلس الوزراء، إلى البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً، بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير المملكة لإشادة الاجتماع بالتزام المملكة، ودعمها للقضية الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية.

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