شؤون فلسطينية

شاهد: عبر بث مباشر.. الأحمد يوجه "شخرة غزاوية" لحركة حماس

شاهد: عبر بث مباشر.. الأحمد يوجه "شخرة غزاوية" لحركة حماس
اسماعيل هنية وعزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، انتقاداً لحركة حماس عبر توجيه ما قاله إنه "شخرة غزاوية"، رداً على تصريح لأحد قياداتها بشأن تسليم معبر رفح البري.

جاء ذلك، خلال لقاء له بإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، بثته الإذاعة مباشرةً عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال الأحمد، خلال حديثه عن ملف المصالحة: "اليوم قلقت عندما قرأت تصريح لأحد قيادات حماس يقول: إن حركته لن تسلم المعابر للسلطة الفلسطينية".

وأضاف الأحمد باللغة العامية: "بدي أشخر شخرة غزاوية"، حيث نفذ الأمر على الهواء مباشرة، مما دفع المذيع للضحك، فيما استكمل الأحمد حواره مع الإذاعة.

شاهد: "ِشخرة غزاوية من عزام الأحمد لحركة حماس

 


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