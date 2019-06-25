السعداوي يترأس الاجتماع التحضيري للوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارتا الريادة والتمكين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً تحضيرياً اليوم الثلاثاء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الخاص ورياديين فلسطينيين من قطاعات مختلفة من الضفة الغربية والقدس.وترأس الوفد الحكومي، خلال الاجتماع وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي، حيث أكد على أهمية دعم المشاريع الريادية وتمكينها في كافة الأراضي الفلسطينية.وناقش الاجتماع الأجندة التي سيحملها الوفد الفلسطيني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في الصين مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيضم ممثلين عن القطاع الخاص ورياديين فلسطينيين، بحضور وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، كممثلين عن الحكومة الفلسطينية.وشدد الوزير السعداوي على أهمية المشاركة الفلسطينية المتنوعة في هذا المنتدى العالمي المهم، والذي سيكون بمثابة استثمار فلسطيني دولي جديد لدعم كافة القطاعات الريادية في فلسطين، لا سيما وأنه يشكل بوابة استثمارية واقتصادية مهمة، سيسعى الوفد من خلالها لإقامة علاقات واسعة وشراكات واتفاقيات تعاون واستقبال وفود وخبراء صينيين للاستفادة من خبراتهم في هذا القطاع، ووضع فلسطين على خارطة المشاريع الريادية على مستوى العالم.