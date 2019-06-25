أبو عيطة: علينا أن نبادر فورًا لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017

رام الله - دنيا الوطنأكد فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن الشعب والفصائل الفلسطينية موحدة في مواجهة صفقة القرن.وقال أبو عيطة: إن صفقة القرن لن تمر ولن يقبل الفلسطينيون بأي شيء يفرض عليهم، متابعًا: "نقول لإخواننا في البحرين وبعض الدول العربية إننا مصدومون من مواقفكم، ولا مجاملة حينما يتعلق الأمر بقضيتنا وشعبنا".وأضاف أبو عيطة "رسالتنا لكل الفصائل وإخواننا في حماس، علينا أن نبادر فورا لتنفيذ اتفاق المصالحة عام 2017، لنفوت الفرصة على أعداء شعبنا الذين يريدون تصفية مشروعنا الوطني".