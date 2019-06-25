شؤون فلسطينية

مزهر: اليد التي ستمتد على حقوقنا ستقطع.. ونراقب بحذر جهود مصر لانهاء الانقسام

مزهر: اليد التي ستمتد على حقوقنا ستقطع.. ونراقب بحذر جهود مصر لانهاء الانقسام
جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن الشعب الفلسطيني مصمم على إسقاط صفقة القرن ولن تسطيع أي قوة في العالم أن تنزع حقوقه أو تقتل إرادة المقاومة فيه.

وقال مزهر: مؤتمر البحرين المشبوه يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، متابعا: لن تمرّ صفقة القرن وستسقط المؤامرة كما أسقطنا مشروعي التوطين وروابط القرى، ومؤتمر البحرين يهدف لدمج إسرائيل في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، لن تنجح في فرض هيمنتها على المنطقة، مؤكدا أنه بالوحدة والتمسك بالحقوق نضع حدا للعربدة الأمريكية.

وذكر أن الجبهة تراقب بحذر الجهود التي تبذلها مصر في ملف المصالحة هذه المرة، داعيا حركتي فتح وحماس إلى الاستجابة الفورية لنداءات المصالحة، كما دعا الرئيس أبومازن لعقد اجتماع وطني عاجل.

 وأشار إلى أن اليد التي ستمتد على الحقوق والثوابت الفلسطينية، ستقطع، لافتا إلى أن هزيمة المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة يتطلب التمسك بخيار المقاومة.

وأضاف: المشاركة العربية في مؤتمر البحرين خيانة وتساوق مع الأهداف الأمريكية في المنطقة، ونشيد بموقف الشعوب العربية وندعوهم للضغط على حكوماتهم لايقاف التطبيع. 

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