دولي

كوشنر: أؤكد للفلسطينيين أن الرئيس ترامب لن يتخلى عنهم

كوشنر: أؤكد للفلسطينيين أن الرئيس ترامب لن يتخلى عنهم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وصف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، الخطة الأمريكية للسلام، بالفرصة التاريخية، مبينًا ترامب لن يتخلى عن الفلسطينيين.

وقال كوشنر: إن ما يجري ليست صفقة القرن بل هي فرصة القرن من أجل خلق فرص للشعب الفلسطيني، مضيفًا: يمكننا أن نخلق فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني بل لكل شعوب المنطقة.  

وأضاف، الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمان بالتوصل إلى مستقبل أفضل للفلسطينيين وللشرق الأوسط برمته، لذا رؤية الازدهار من أجل السلام هي جزء من رؤية لتحقيق السلام.

وتابع: تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل بدون حل سياسي عادل ومنصف.. تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة وغزة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وأوضح أن ادارته يمكنها تطوير نظام توليد الكهرباء في الضفة الغربية، ولديها خطط مفصلة هنا وستخلق فرص عمل وتحسن الخدمات، مضيفا: "ركزنا على التعليم والنساء والشباب وهي نقاط أساسية تتضمنها خطة الاستثمار".

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