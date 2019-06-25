النخالة: "صفقة القرن" تنص على تحويل الفلسطينيين إلى عمال وعبيد للمشروع الصهيوني

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن صفقة القرن تنص على تحويل من يتبقى من الشعب الفلسطيني بعد توطين جزء منهم إلى عمال وعبيد لدى المشروع الصهيوني.وقال النخالة: إنه سيتم تقديم بعض المعونات لبعض الدول العربية، لاستيعاب نتائج الصفقة وما يترتب عليها، مضيفا: نحن اليوم في مواجهة صفقة القرن نقف أمام الحقيقة بدون أوهام، فلا دولة ولا سلام، داعيًا إلى إعلان الوحدة الوطنية شعارا قابلا للتطبيق في مواجهة إسرائيل، ومواجهة العدوان.وأضاف، "اليوم لدينا فرصة تاريخية لنعيد حساباتنا من جديد، ونفتح آفاقا أمام شعبنا وأمام أجيالنا القادمة، بأن هذا المشروع الصهيوني الذي تسلل إلى جسد الأمة عبر بوابة فلسطين يجب أن يُقاوم".وتابع النخالة: يجب سحب الاعتراف بالعدوِ الإسرائيلي، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن كنا نريد أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.