هنية: أدعو الأخ أبو مازن للقاء وطني عاجل ونسيان الماضي

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعوته للقاء وطني عاجل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال هنية، خلال خطاب له، في قاعة رشاد الشوا بغزة، ضمن فعاليات مواجهة صفقة القرن، وورشة المنامة: " نحن في حماس جاهزون للقاء الأخ أبو مازن وقيادة فتح بغزة أو القاهرة، كما دعو حركة فتح لنسيان الماضي وأن نضع أيدينا بأيدي بعض".وأضاف: ندعو لعقد اجتماع الاطار القيادي الموحد وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني) وفق اتفاق 2017.وحول صفقة القرن، ووؤشة المنامة، أكد هنية، أن أهداف المؤتمر سياسية خبيثة يغطيها مال مسموم وحرام، يدفع من جيوب الحكام العرب لتكريس المحتل، مضيفًا: "مؤتمر البحرين سياسي بغطاء اقتصادي وبإغراءات مالية لتصفية القضية الفلسطينية".وتابع: الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم يقفون اليوم بخندق واحد لمواجهة الصفقة وورشة المنامة، واليوم دول إسلامية وقوى مقاومة تقف بكل شموخ تتحدى أمريكا وتسقط طائراتها.