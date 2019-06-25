النونو: المصريون أجّلوا زيارتهم لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، الوفد المصري أجل زيارته المزمعة لقطاع غزة.
وقال النونو: "الوفد المصري أجل زيارته للأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن"، مبينًا في الوقت ذاته، أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال دخلت مرحلة الخطر الشديد، مطالبًا الوسطاء بالتدخل لإنقاذها.
ودعا النونو، للقاء فلسطيني وطني عاجل وشامل بحضور الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أن حماس تريد أن نكون جزءًا من منظمة التحرير لتمارس دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
أكد القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، الوفد المصري أجل زيارته المزمعة لقطاع غزة.
وقال النونو: "الوفد المصري أجل زيارته للأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن"، مبينًا في الوقت ذاته، أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال دخلت مرحلة الخطر الشديد، مطالبًا الوسطاء بالتدخل لإنقاذها.
ودعا النونو، للقاء فلسطيني وطني عاجل وشامل بحضور الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أن حماس تريد أن نكون جزءًا من منظمة التحرير لتمارس دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
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