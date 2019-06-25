شؤون فلسطينية

شاهد: اندلاع عدة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

شاهد: اندلاع عدة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدة حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة، منذ الصباح، لافتة إلى انها مازالت مستمرة حتى اللحظة.

وأفاد اعلام الاحتلال، أن حريقان اندلعا في المجلس الإقليمي أشكول، ومنطقة "كرم أبو سالم"، وحريقان مستوطنة (شاعر هنيغف)، وثلاثة حرائق في كيبوتس (بئيري)، وثلاثة حرائق في منطقة (كيسوفيم)، وحريقان في مستوطنة (نير عام)، وحريق في (ناحل عوز)، بفعل البالونات الحارقة.


 


 

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