وصول فريق أممي إلى قطاع غزة عبر معبر (ايرز).. وهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن فريقاً أممياً، وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.وأشار المصدر إلى أن وصول الفريق الأممي، إلى قطاع غزة، بهدف منع وقوع جولات تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن عدة حرائق اندلعت اليوم، بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.حيث اندلع حريقين في المجلس الإقليمي (أشكول)، وحريق في منطقة "كرم أبوسالم"، وحريق بمستوطنة "شاعر هنيغف"، إضافة إلى ثلاثة حرائق اندلعت في منطقة "كيسوفيم"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.