إصابة ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال شرقي بيت حانون شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الثلاثاء، بالقرب من مكب النفايات شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.يذكر أن حالة من الاضراب الشامل، عمت كافة محافظات قطاع غزة والضفة الغربية؛ احتجاجا على ورشة البحرين الاقتصادية، التي ستنتطلق مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة.