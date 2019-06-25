وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أنّ وفاة الرضّع الـ 6 بمستشفى محمد التلاتلي بنابل تبدو طبيعية حسب المعطيات الأولية.
وقالت الوزيرة في تصريح لموقع (موزاييك): "إنّ الوفايات التي تمّ تسجيلها في قسم الإنعاش كانت على مدى ثلاثة أيّام نتيجة للولادة المبكرة".
وقد توجهت الوزيرة إلى مقر المستشفى المذكور؛ للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات وفاة الرضع.
أكّدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أنّ وفاة الرضّع الـ 6 بمستشفى محمد التلاتلي بنابل تبدو طبيعية حسب المعطيات الأولية.
وقالت الوزيرة في تصريح لموقع (موزاييك): "إنّ الوفايات التي تمّ تسجيلها في قسم الإنعاش كانت على مدى ثلاثة أيّام نتيجة للولادة المبكرة".
وقد توجهت الوزيرة إلى مقر المستشفى المذكور؛ للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات وفاة الرضع.
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