وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح

رام الله - دنيا الوطنأكّدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أنّ وفاة الرضّع الـ 6 بمستشفى محمد التلاتلي بنابل تبدو طبيعية حسب المعطيات الأولية.وقالت الوزيرة في تصريح لموقع (موزاييك): "إنّ الوفايات التي تمّ تسجيلها في قسم الإنعاش كانت على مدى ثلاثة أيّام نتيجة للولادة المبكرة".وقد توجهت الوزيرة إلى مقر المستشفى المذكور؛ للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات وفاة الرضع.