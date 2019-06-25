أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال وقف إمداد الوقود لمحطة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنحمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع، وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعه وتلكؤه في تنفيذ التفاهمات.وأكد الحية في تصريح نقله الموقع الرسمي للحركة، أن تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد ووقف توريد الوقود لمحطة التوليد يجعل التفاهمات في خطر شديد، وينذر بعواقب وخيمة.كما حذر الحية الاحتلال الإسرائيلي من تصدير أزماته الداخلية إلى الشعب الفلسطيني.وقررت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم)، حتى إشعار آخر، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة.