الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزارة: إن الحافلات المراد سفرها، هي حافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من كشف (6/25)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.كما طالبت بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.