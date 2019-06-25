عربي

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تواصل منع إيران من استخدام دول الجوار كقاعدة ومنصة للهجوم ضدها.

وكشف نتنياهو في مستهل الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، شنت مئات الغارات الجوية على أهداف إيرانية في سوريا لمنع الإيرانيين من "نقل أسلحة متقدمة منها إلى حزب الله في لبنان"، وفق هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية "مكان".

وفي الاجتماع ذاته قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن أمن إسرائيل يجب توفيره، لكن مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدان الأخرى في المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون إن إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".

وشدد بولتون على أن "واشنطن تدرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".

أخبار ذات صلة

وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح

وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم

لبنان ترفض ستة مليارات مقابل توطين الفلسطينيين وتُثير سخط أمريكا

لبنان ترفض ستة مليارات مقابل توطين الفلسطينيين وتُثير سخط أمريكا

شاهد: محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بخطوة &#34;غير مسبوقة&#34;

شاهد: محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بخطوة "غير مسبوقة"

شاهد: صحفي إسرائيلي يشرب نخب &#34;الشرق الأوسط الجديد&#34; في البحرين

شاهد: صحفي إسرائيلي يشرب نخب "الشرق الأوسط الجديد" في البحرين

المجلس العسكري يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

المجلس العسكري يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

شاهد: بحرينيون يستجيبون للنداءات العربية ويرفعون أعلام فلسطين

شاهد: بحرينيون يستجيبون للنداءات العربية ويرفعون أعلام فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ&#34;ورشة المنامة&#34; في البيرة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" في البيرة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

المالكي: اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا) أهم مئة مرة من ورشة المنامة

المالكي: اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا) أهم مئة مرة من ورشة المنامة

&#34;البنك الدولي&#34; يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

منوعات

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

مرتضى منصور يفتح النار: متحرشة &#34;وردة&#34; شبه سيد عبد الحفيظ.. وميريام فارس &#34;صرصار&#34;

مرتضى منصور يفتح النار: متحرشة "وردة" شبه سيد عبد الحفيظ.. وميريام فارس "صرصار"

ابنة نانسي عجرم الجديدة إلى العلن لأول مرة بعد 5 أشهر من ولادتها

ابنة نانسي عجرم الجديدة إلى العلن لأول مرة بعد 5 أشهر من ولادتها

فيفي عبده: لا خلاف مع حورية فرغلي.. ولهذا صفعت ابنتي عزة

فيفي عبده: لا خلاف مع حورية فرغلي.. ولهذا صفعت ابنتي عزة

فنان مصري أصاب جمال سليمان بالرعب رغم وفاته.. من هو؟

فنان مصري أصاب جمال سليمان بالرعب رغم وفاته.. من هو؟

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

عربي

وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح

وفاة 6 رضّع بمستشفى في نابل بتونس.. وزيرة الصحة توضّح

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم