إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" في البيرة





وانطلقت المسيرة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، رفضا لما تسمى بـ(صفقة القرن)، و"ورشة المنامة".



كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين في المنطقة بقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، ومنعتهم من التغطية، وأجبرتهم على الابتعاد عن محيط المكان، وفق ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأضافت: أن عدداً آخر من هذه القوات، انتشر على الجبال المحيطة بمستوطنة (بيت إيل) الجاثمة على أراضي البيرة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم غاز مسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة لقمع مسيرة سلمية.