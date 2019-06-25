أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

قال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، إن ورشة المنامة، ستلقى مصير كل المؤامرات الفاشلة، التي هدفت للمساس بحقوق شعبنا.







وأوضح أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن كل محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وإفراغها من مطالب شعبنا، لن تجد لها مكاناً إلا في كتاب النسيان، وأن إصرار شعبنا على المضي قدماً في النضال من أجل حقوقه الوطنية، وعلى رأسها حقه في استعادة أرض الآباء والأجداد والعودة إليها وإقامة دولته وعاصمتها القدس، لن يتوقف حتى إنجاز كافة الحقوق، وعليه فإن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من سياسات وإجراءات، وما تمارسه إدارة ترامب وحلفاؤها لن يفلح في المساس بقوة وعزيمة شعبنا.







وأكد أبو سيف أن القيادة الفلسطينية، نجحت في محاصرة تداعيات المطالب الأمريكية، والأهداف المبكرة التي كانت تتطلع إلى تنظيم مؤتمر دولي، يتم خلاله الإعلان عن تصفية القضية الفلسطينية، وأن مواصلة النضال على كافة الصعد من أجل تمكين شعبنا من الصمود والبقاء، يجب أن يتواصل.







وأكمل: "إن أحداً لا يستطيع أن يفرض على شعبنا شيئاً يرفضه وإن وحدة حال شعبنا في مواجهة مخرجات الورشة، يجب أن تكون مدخلاً جاداً تجاه القضاء على الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية".

رام الله - دنيا الوطن