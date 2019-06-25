دولي

روسيا: الطائرة الأمريكية أُسقطت في المجال الجوي الإيراني

روسيا: الطائرة الأمريكية أُسقطت في المجال الجوي الإيراني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف: إن الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران في وقت سابق، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية، كانت في المجال الجوي الإيراني.

وأضاف باتروشيف للصحفيين، عقب محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات: "لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية، بأن هذه الطائرة دون طيار كانت في المجال الجوي الإيراني"، وفق وكالة (سبوتنك).

وتابع باتروشيف: "لم نتلق أي أدلة أخرى"، ومشيراً في نفس الوقت إلى "أنه لم يناقش هذا الموضوع مع الزملاء الإيرانيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، رداً على إسقاط الأخيرة لطائرة أميركية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ 10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في مقتل 150 شخصاً، بحسب قوله.

وعاود ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت قادة عسكريين في الحرس الثوري، ومؤسسات، وأيضاً تضمنت المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأميركي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري.

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