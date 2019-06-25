السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء السعودية: إن وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، سيترأس الوفد السعودي المشارك في ورشة البحرين، التي دعت لها الولايات المتحدة، وتنطلق اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد.وأوضحت الوكالة، أن الوفد السعودي، يضم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.وأشارت الوكالة، إلى أن المشاركة السعودية في هذه الورشة، تأتي "استمرارًا لمواقفها الثابتة، ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية"، مضيفةً أنّ "السعودية تجدد تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية؛ لتحقيق السلام العادل والشامل".ولفتت إلى أن السعودية، تؤكد "دعمها جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي".