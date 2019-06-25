تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

ويذكر، أن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في (الدامون) 40 أسيراً، من بينهم 35 أسيراً قاصراً وخمسة أسرى بالغين.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها ظهر الثلاثاء، أنه تم البدء بتركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم رقم (4) في معتقل (الدامون)، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.ووفقاً لمصادر الهيئة، فقد تم بالفعل تركيب ثلاثة أجهزة، وسيتم تشغيلها بعد شهر تقريباً، كما وسيتم إجراء الاتصالات التجريبية خلال الأيام المقبلة، بين قيادة حركة فتح في معتقل (ريمون) وقسم الأسرى الأشبال في (الدامون).ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن خطوة تركيب أجهزة الهواتف العمومية في أقسام السجون، كانت أحد المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابًا مفتوحاً عن الطعام في معركة الكرامة الثانية، حيث تم إنهاء الإضراب بعد ثمانية أيام، وذلك عقب عقد اتفاق خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بين قادة الحركة الأسيرة، وإدارات سجون الاحتلال، يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية، ضد إدارات سجون الاحتلال.