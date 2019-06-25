العالول للدول العربية: طعناتكم في ظهورنا زادت وسنترككم لشعوبكم

رام الله - دنيا الوطن

هاجم نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية للحركة، محمود العالول، الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المنعقدة بالمنامة.





وقال العالول، خلال وقفة جماهيرية في مدينة نابلس، الثلاثاء: "رسالتنا لمن نسميهم أشقاءنا طعناتكم في ظهورنا زادت، وإيغالكم بالعبث بقضيتنا زاد عن اللزوم، وهذه المسألة لن نسمح بها".





وأضاف العالول: "سنبقى نعتبر أمريكا وإسرائيل عدونا، ولن نعتبركم أعداء، لكن سنترككم لشعوبكم، ونأمل ألا يطول سباتها"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني استطاع بوحدته وانسجامه أن يُفشل صفقة القرن، وسيُفشل كذلك ورشة المنامة.



وحيا العالول باسم الرئيس محمود عباس، المشاركين بالمهرجان الذي يرسل رسالة إلى المجتمعين في المنامة تقول لهم: لا يمكن تمرير مخططاتكم بتصفية القضية الفلسطينية.وأضاف: "لا صفقة عصركم ولا ورشة الندامة، يمكن أن تمر ما دام هذا الشعب موحداً، ونرفض أن يتكلم باسمنا أحد سوى هذا الشعب، وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية"، مشدداً على أن فلسطين لا تباع ولا تشترى، ولم يخلق بعد من يمكن أن يتنازل عن القدس.