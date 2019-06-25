آفي ديختر: الطريقة الوحيدة للتعامل مع غزة وحماس إطلاق عملية "الدرع الواقي"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ (كنيست)، من حزب (الليكود)، آفي ديختر: إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع غزة وحماس، هي إطلاق عملية "الدرع الواقي".وأعرب ديختر عن أمله بأن تكون الحكومة الإسرائيلية ذكية وواعية بما فيه الكفاية، لفهم أنه "من المستحيل مواصلة هذا الطريق ضد حماس في غزة التي تحاول الضغط علينا".وأضاف: "هذا الطريق لن ينتهي بالمحادثات أو وقف الكهرباء أو الوقود، والطريقة الوحيدة هي إطلاق عملية "الدرع الواقي في غزة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ (كنيست): "في مواجهة (الإرهاب)، لا توجد لعبة عادلة، في الواقع يفعل (الإرهابيون) كل شيء، ويستخدمون كل الوسائل لتحقيق النجاح في الهجوم"، وفق زعمه.