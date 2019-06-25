دولي

الكشف عن نجاة وحدة إسرائيلية من حدث خطير بوادي الأردن

الكشف عن نجاة وحدة إسرائيلية من حدث خطير بوادي الأردن
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، عن نجاة قوة من وحدة "ماجلان" الإسرائيلية الخاصة من حدث عملياتي خطير في وادي الأردن.

وأوضح الموقع، أنه خلال تدريبات مكثفة للجيش الأسبوع الماضي في شمال وادي الأردن، وقع حدث أمني خطير للغاية، لكن انتهى لحسن الحظ دون وقوع إصابات، كما نقل عن القناة العبرية الثانية.

وأضاف الموقع، أنه خلال تمرين عسكري، تمركزت وحدة ماجلان قرب الحدود الشمالية لوادي الأردن للتعامل مع حادث عملي، لكن قوات الجيش الأخرى في التدريبات لم تكن تعرف بوجودها، وأطلقت صوبها قذائف الهاون، وأبلغت الوحدة أنها تتعرض لقصف، وأن القذائف سقطت بجانبها، لكن لم يصب أحد.

وأشار إلى أنه في أعقاب الحادث، ثم إيقاف التدريبات، وتم نقل تقرير عنها إلى القيادة الشمالية، وأمرت بفتح تحقيق، حيث إنه وحسب التحقيق الأولى، تبين أن هناك فجوة كبيرة في التنسيق بين الوحدات، وسيتم الاستفادة من الدرس.

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