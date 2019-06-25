قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، أن المؤتمر المعقود في البحرين، ما هو إلا وسيلة لتصفية قضية فلسطين، مشيراً إلى أن الثمن منه سيدفعه المواطن الفلسطيني والعربي في المرحلة المقبلة.وشدد القرعاوي، على أن المؤتمر سيصدر عنه قرارات، وهذه القرارات يمكن ألا ترى النور إذا ما قرر الشعب الفلسطيني إفشالها، لافتاً إلى أنه ليس من السهل أن تشطب قضية من أقدس القضايا لإخراج شعب من أرضه، لذا المطلوب بحسبه، التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية.ودعا الشعوب العربية لأن تقول كلمتها في الحفاظ على قضيتها الأولى، وهي القضية الفلسطينية، مبيناً أن (صفقة القرن) ستخرج ميتة أمام عزم وإصرار الشعوب الحية.وطالب القرعاوي بالتسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية لأنها الضامن الحقيقي؛ لحماية حقوق الشعب الفلسطيني على المدى القريب والبعيد، مؤكداً أنها كفيلة بصون الشعب الفلسطيني، من المخططات والمؤامرات الخطيرة التي تحاك له.