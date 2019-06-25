شؤون فلسطينية

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لـ (أونروا) لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذي يقارب عددهم إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم عن امله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية (أونروا) الذي يفتتح اعماله اليوم في مقر الرئاسة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا اسبينوزا بتعهدات مالية وبتمويل اضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا لهذا العام والذي يقدر بـ 211 مليون دولار.

وأكد على ضرورة أن تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع (أونروا) الذي يمكنها من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.

وأكد على أن الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية لـ (أونروا) لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية خدماتها والحفاظ على بقائها في ظل الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لـ (أونروا).

وأكد على أن ورشة المنامة التي تعقد اليوم تزامناً مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر احد الادوات لتمرير صفقة القرن الامريكية تحت عنوان التنمية والازدهار التي تسعى الإدارة الامريكية من خلاله باستبدال الحلول السياسية بالحلول الانسانية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية واستهداف اللاجئين من خلال الحلول الانسانية وتطوير المخيمات ونقل مهام (أونروا) لحكومات الدول المضيفة مصيرها الفشل ولن يكتب لها النجاح مؤكدا ان جميع المؤمرات التصوفية التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا ستتحطم وتسقط على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وشدد على أن الدول العربية المضيفة، أكدت على موقفها الموحد في التمسك بـ (أونروا) وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 في إطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا ً لـ (أونروا).

وشدد على أن الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية أكدت على دعمها لـ (أونروا) وأن دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً.

وتوقع أن يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة في دعم (أونروا) واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي لـ (أونروا) لتجديد ولاية تفويض عملها، وفق القرار 302 لثلاث سنوات جُدد من أيلول/ سبتمبر 2019 إلى أيلول/ سبتمبر 2022 .

أخبار ذات صلة

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال وقف إمداد الوقود لمحطة الكهرباء

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال وقف إمداد الوقود لمحطة الكهرباء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ&#34;ورشة المنامة&#34; في البيرة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" في البيرة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

العالول للدول العربية: طعناتكم في ظهورنا زادت وسنترككم لشعوبكم

العالول للدول العربية: طعناتكم في ظهورنا زادت وسنترككم لشعوبكم

آفي ديختر: الطريقة الوحيدة للتعامل مع غزة وحماس إطلاق عملية &#34;الدرع الواقي&#34;

آفي ديختر: الطريقة الوحيدة للتعامل مع غزة وحماس إطلاق عملية "الدرع الواقي"

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ&#34;ورشة المنامة&#34; في البيرة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرة الرافضة لـ"ورشة المنامة" في البيرة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

أبو سيف: ورشة المنامة ستلقى الفشل مثل مصير كل المؤامرات السابقة

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

تركيب أجهزة هواتف عمومية في قسم الأسرى الأشبال في (الدامون)

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

قيادي بحماس: يجب التسريع في إنجاز المصالحة الفلسطينية

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بدعم (أونروا) وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

المالكي: اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا) أهم مئة مرة من ورشة المنامة

المالكي: اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا) أهم مئة مرة من ورشة المنامة

&#34;البنك الدولي&#34; يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

منوعات

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل في وصلة غنائية بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

بعد مرضها.. هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بتغريداتها

مرتضى منصور يفتح النار: متحرشة &#34;وردة&#34; شبه سيد عبد الحفيظ.. وميريام فارس &#34;صرصار&#34;

مرتضى منصور يفتح النار: متحرشة "وردة" شبه سيد عبد الحفيظ.. وميريام فارس "صرصار"

ابنة نانسي عجرم الجديدة إلى العلن لأول مرة بعد 5 أشهر من ولادتها

ابنة نانسي عجرم الجديدة إلى العلن لأول مرة بعد 5 أشهر من ولادتها

فيفي عبده: لا خلاف مع حورية فرغلي.. ولهذا صفعت ابنتي عزة

فيفي عبده: لا خلاف مع حورية فرغلي.. ولهذا صفعت ابنتي عزة

فنان مصري أصاب جمال سليمان بالرعب رغم وفاته.. من هو؟

فنان مصري أصاب جمال سليمان بالرعب رغم وفاته.. من هو؟

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

عربي

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي شن مئات الغارات ضد إيران بسوريا

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

السعودية تكشف عن أسماء ومناصب وفدها المشارك بمؤتمر البحرين

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم

رموز نظام البشير يحتجون بالسجون بسبب ظروف معيشتهم

لبنان ترفض ستة مليارات مقابل توطين الفلسطينيين وتُثير سخط أمريكا

لبنان ترفض ستة مليارات مقابل توطين الفلسطينيين وتُثير سخط أمريكا