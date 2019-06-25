المالكي: اجتماع الدول المانحة لدعم (أونروا) أهم مئة مرة من ورشة المنامة





وترعى الولايات المتحدة ورشة اقتصادية، تعقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) وسط رفض فلسطيني رسمي وفصائل وشعبي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية، رياض المالكي: إن اجتماع الدول المانحة لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، في نيويورك، أهم مئة مرة من ورشة المنامة.وأضاف في تصريح صحفي، "نتابع مع رئاسة (أونروا) مخرجات اجتماع نيويورك لأهميته وانعكاساته على استمرارية ومستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لجموع اللاجئين الفلسطينيين، في مقابل الإهمال الكامل لـ"ورشة المنامة" التي تعمل على هدم (أونروا) وشطب قضية اللاجئين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).