دولي

لافروف: نُعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط بالخليج

لافروف: نُعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط بالخليج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء: إن موسكو قلقة إزاء العقوبات الأمريكية، ضد إيران، والقيود المفروضة على سلطات البلاد، تظهر أن الوضع يتطور وفقًا لسيناريو خطير.

وأضاف لافروف، وفق وكالة (سبوتنك): "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث، إن العقوبات المتتالية، شخصية للغاية، تم الإعلان عنها أمس ضد القيادة الإيرانية العليا، وهي مزعجة، وترسل إشارة إلى أن الوضع يتطور وفقًا لسيناريو سيئ للغاية".

وتابع: "نحن نعارض بشكل قاطع إلقاء اللوم على أي شخص دون أي دليل، ونحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت في أيار/ مايو وهذا الشهر"، مؤكداً على أنه "لا يوجد دليل على أن هذا الاعتداء تقف وراءه دولة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه سيوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مشددة على إيران، موضحاً أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط إيران طائرة مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكي: إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفاً أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران، وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

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