أردوغان: لن نتراجع عن قرار شراء (إس 400)

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة (إس- 400) الروسية، مشيراً إلى أنها ستبدأ استلامها من الشهر المقبل.وأضاف أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان: "سنبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة (إس- 400) "، مؤكداً أن "تركيا غير مضطرة للخضوع للضغوط، ولن تتراجع عن قرار شراء المنظومة، وفق وكالة (سبوتنك).وتابع: "مسألة منظومة (إس- 400) تتعلق بحقوق السيادة بشكل مباشر، وأبوابنا مفتوحة أمام الخيارات المختلفة لتلبية احتياجاتنا الأمنية".وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكد، قبل يومين، أن تركيا تبحث حالياً موعد استلام منظومة الدفاع الصاروخية الروسية (إس- 400) ومن غير الممكن التراجع عن شرائها.وقال جاويش أوغلو "يصعب علينا فهم موقف الولايات المتحدة بشأن منظومة (إس- 400)، متابعاً: "الولايات المتحدة لم ترد إيجابياً على اقتراحاتنا البناءة بشأن منظومة (إس- 400)، ونحن اشترينا هذه المنظومة بغض النظر عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا، ونناقش حالياً موعد تسليم المنظومة ومن غير الممكن أن نتراجع عن شرائها".وأضاف أوغلو: "الشركاء الآخرون في مشروع مقاتلات (إف- 35) لا يؤيدون خطوات الولايات المتحدة، وهم منزعجون من موقفها، وهي لا تنسجم مع اتفاق الشراكة".وأكد وزير الخارجية التركي: "لا نستطيع أن ننتظر من الناتو أو حلفائنا حماية تركيا في حال تعرضها لأي هجوم؛ لأن الناتو لا يستطيع أن يحمي سوى 30% من المجال الجوي التركي".