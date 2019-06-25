شاهد: صحفي إسرائيلي يشرب نخب "الشرق الأوسط الجديد" في البحرين





وقبيل ذلك، نشر باراك رافيد، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، صورة له في الطائرة، معلناً أنه متوجه إلى عُمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي.





رام الله - دنيا الوطننشر الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، صورة له، وهو يشرب "جعة لبنانية" في البحرين، وكتب تعليقاً يقول: "مع البيرة اللبنانية في البحرين، شرق أوسط جديد".وتباهى رافيد في السياق، بأنه وقد قضى 13 عاماً يجوب العالم لتغطية الأحداث، إلا أن رحلته هذه المرة هي الأكثر إثارة، إذ إنها المرة المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين الإسرائيليين بدخول البحرين.