وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً حول التراخيص‎





تدعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحطات المرئي والمسموع إلى الالتزام بمعايير الرخصة الممنوحة لهم، كما وتحذر الوزارة الشركات التي لم تستكمل إجراءات الترخيص لدى وزارة الاتصالات، بتصويب أوضاعها، تجنباً لتعرضها لأية عواقب قانوينة، جراء عدم التزامها بالرخص الممنوحة لهم ومعاييرها.



وتؤكد الوزارة، أنها تولي اهتماماً بالغاً بحماية المستخدمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بجودة عالية، وعليه تدعو الوزراة جميع الشركات للالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة، كما وتناشد الوزارة المواطنين لشراء الأجهزة والخدمات من المحال والشركات المرخصة، والابتعاد عن غير المرخصة، تجنباً للوقوع بالخداع، وحرصاً على المصلحة العامة، ولمزيد من المعلومات حول الشركات المرخصة يرجى الوصول إلى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.





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رام الله - دنيا الوطناستناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وضمن سياسة الوزارة المعلنة، لتعزيز المنافسة في البنية التحتية وخدمات الاتصالات.