شؤون فلسطينية

الخارجية: الرد على ورشة المنامة بنجاح اجتماع الدول المانحة لـ (أونروا) بنيويورك

الخارجية: الرد على ورشة المنامة بنجاح اجتماع الدول المانحة لـ (أونروا) بنيويورك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الرد على الورشة الأميركية التآمرية في المنامة، سيأتي بنجاح الاجتماع السنوي للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي سيعقد في نيويورك بالتزامن مع انعقاد ورشة ترامب وفريقه في المنامة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن جُهدنا السياسي والدبلوماسي، يتركز بالأساس على إنجاح اجتماع الدول المانحة، وليس على ورشة المنامة، مع تراجع وانخفاض منسوب التوقعات بشأن مخرجات ورشة المنامة، حتى من قبل المنظمين.

وتابع البيان: "من يتابع البرنامج والفعاليات ومستوى الحضور، يدرك تماماً أن الجانب الأميركي، يُحاول الحفاظ على ماء الوجه لإدراكه المُسبق ضعف وهزال تلك الورشة، وهذا ما دفعه إلى اختزالها بالحديث عن التشبيك بين المشاركين من رجال أعمال ومستثمرين".

وأكدت الوزارة، أن تركيزها وإنشغالها ينصب على انجاح اجتماع نيويورك، الذي تمت الدعوة له من قبل وكالة (أونروا) لسد العجز في موازنة الوكالة، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها على أكمل وجه، وكما هو مطلوب لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في أماكن عمل الوكالة.

وتساءلت الوزارة: هل الصدفة هي التي جمعت زمنياً وفرقت جغرافياً واستراتيجياً هذين الحدثين؟ أم أن هناك نوايا مبيتة من قبل الفريق الأميركي، الذي استهدف المنامة لعقد ورشته التآمرية؟!! وتؤكد المؤشرات فشل ورشة المنامة، ونجاح اجتماع نيويورك بالمعنى المكاني، علماً بأننا كفلسطينيين نقف مع المنامة، وليس نيويورك بالمعنى السياسي.

وقالت: إن وزارة الخارجية والمغتربين وبتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، نسقت وتواصلت مع رئاسة (أونروا)، من أجل حث وتشجيع عديد الدول لضمان حضورها ومشاركتها، وتقديم تعهداتها المالية في الاجتماع، لضمان استمرار عمل الوكالة السياسي بطابعه الإنساني، والمكلفة به منذ نشأتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم المباشرة، آملة أن ينتهي هذا اليوم بنجاح اجتماع نيويورك، وفشل المؤامرة الأميركية في المنامة.

أخبار ذات صلة

&#34;البنك الدولي&#34; يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أدائه

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً حول التراخيص‎

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً حول التراخيص‎

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

إصابة عضو في ثوري فتح والفلسطينيون يرفعون رايات سوداء ضد مؤتمر البحرين

إصابة عضو في ثوري فتح والفلسطينيون يرفعون رايات سوداء ضد مؤتمر البحرين

الرئاسة: هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة.. ومصيرها الفشل

الرئاسة: هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة.. ومصيرها الفشل

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: ورشة البحرين تدشين رسمي لتصفية القضية وعلى الرئيس تحمل مسؤولياته

قيادي بـ "الشعبية": ورشة البحرين تدشين رسمي لتصفية القضية وعلى الرئيس تحمل مسؤولياته

الهدمي: نتواصل باستمرار مع المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الهدمي: نتواصل باستمرار مع المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

إسماعيل: ورشة المنامة بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا

إسماعيل: ورشة المنامة بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً حول التراخيص‎

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً حول التراخيص‎

الخارجية: الرد على ورشة المنامة بنجاح اجتماع الدول المانحة لـ (أونروا) بنيويورك

الخارجية: الرد على ورشة المنامة بنجاح اجتماع الدول المانحة لـ (أونروا) بنيويورك

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

الهدمي: نتواصل باستمرار مع المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الهدمي: نتواصل باستمرار مع المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

إسماعيل: ورشة المنامة بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا

إسماعيل: ورشة المنامة بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا

&#34;الضمير&#34;: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

"الضمير": التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إفلات مرتكبيها من المساءلة والمحاسبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

"التعليم العالي" تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

منوعات

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

BBC تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

بعد هجومها عليه.. محمد عساف يوجه رسالة لدنيا بطمة في بلدها

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إليسا تعلق على أزمة ميريام فارس مع مصر

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

إعلامية سعودية تغضب متابعيها بطلب جريء من الرجال

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم &#34;زيرو&#34;؟

هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

نيكي ميناج تتحضر للزواج من حبيبها رغم إتهامه بالإغتصاب والقتل

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

هل هذا حبيب شام الذهبي الجديد؟

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: &#34;راجعة من فرح صاحبتي&#34;

إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات.. والفنانة ترد: "راجعة من فرح صاحبتي"

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

روبي تغازل جمهورها بملابس البحر

عربي

المجلس العسكري يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

المجلس العسكري يتخذ قراراً نهائياً بشأن محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

السعودية: الحوثيون استهدفوا مطار أبها بصاروخ إيراني

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس جمعية للمثليين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً

انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب بالأردن يُثير جدلاً