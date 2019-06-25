إصابة عضو في ثوري فتح والفلسطينيون يرفعون رايات سوداء ضد مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنخرجت اليوم الثلاثاء، الجماهير الفلسطينية، في عدة محافظات بالضفة الغربية، ضد مؤتمر الازدهار الاقتصادي في البحرين، الذي يعتبر المقدمة الأمريكية والشق الاقتصادي لصفقة القرن التي تنوي ادارة ترامب طرحها.وخرج المتظاهرون، في الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وجنين، وغيرها من المحافظات، في حين أصيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، جراء قمع الاحتلال لمسيرة خرجت في بيت لحم، ضد مؤتمر البحرين.ورفع المتظاهرون، رايات سوداء، ولافتات، مناهضة لصفقة القرن برمتها، بما في ذلك ورشة المنامة، كـ"فلسطين ليست للبيع، تسقط صفقة القرن، تسقط ورشة المنامة" مؤكدين أنه لا يستطيع أي طرف فرض أي صفقة على الفلسطينيين.