الرئاسة: هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة.. ومصيرها الفشل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمم العربية والإسلامية، وأصبحت جزءاَ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515، خط أحمر، وأنه لا يمكن لكوشنير أو غيره إعادة صياغة المبادرة نيابة عن القمم العربية والإسلامية.جاءت تصريحات أبو ردينة، تعقيباً على ما ذكره مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، بأن "هدف صفقة القرن هو إنهاء مبادرة السلام العربية".وأضاف، أن السلام لن يكون بأي ثمن، وأن الرئيس محمود عباس كشف أهداف هذه الصفقة، التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، أمام قمم مكة، التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.وتابع أبو ردينة: إن هدف ورشة المنامة، هو التمهيد لإمارة في غزة، وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة الغربية، وتهويد القدس، مؤكداً أن أي خطة لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل.وأكد، أن أية إجراءات أحادية، هدفها تجاوز الشرعية العربية والدولية، ستصل إلى طريق مسدود، وأن فلسطين لم تكلف أحداً بالتكلم باسمها، وأنه لا شرعية سوى لقرارات الشعب الفلسطيني الممثلة، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية.وقال أبو ردينة: لن يكون لأحد أي دور سوى الدور الوظيفي لمشروع استعماري جديد له أهداف أوسع مما يعتقد البعض، مؤكداً أن الإجماع والالتفاف الفلسطيني والدولي، حول شرعية الموقف الفلسطيني، هو إنجاز لفلسطين وقيادتها، وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وللقدس ومقدساتها وتراثها وتاريخها.