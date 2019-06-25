الهدمي: نتواصل باستمرار مع المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنجدد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، التأكيد بأن القدس، ستبقى عربية خالصة، والعاصمة الأبدية لفلسطين، رغم كافة المؤامرات والمخططات الأمريكية الإسرائيلية، التي تحاك لطمس الهوية المقدسية، مشيراً إلى تنظيم عدد من الفعاليات التي تندد بورشة المنامة الهزيلة المفرغة من مضمونها، والتي لن تترجم مخرجاتها على أرض الواقع، رغم محاربة الاحتلال لكافة النشاطات والفعاليات في القدس.وطالب الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، كافة القنصليات والممثليات الفاعلة بفلسطين، بالتحرك العاجل لوقف محاولات الاحتلال بتهويد المدينة المقدسة، وطمس الهوية الوطنية، مؤكداً على استمرار التواصل مع المجتمع الدولي والتحرك من خلال البعد القانوني والدولي؛ لفضح الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الحقوق الإنسانية والقانونية للمدنيين في القدس المحتلة، وباقي محافظات الوطن.