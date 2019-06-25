إسماعيل: ورشة المنامة بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، محمود إسماعيل، أن ورشة المنامة هي بداية الخداع للأمة العربية ولشعبنا من أجل تمرير أهداف ما تسمى (صفقة القرن) وجوهرها الأساس الذي يتمثل بتشكيل جسر عبور لإسرائيل نحو الدول العربية.وقال إسماعيل لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن الموقف الفلسطيني القوي والصلب للقيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، شكل حاجزاً وسط هذا الجسر لمنع العبور الإسرائيلي للهدف النهائي لهذه الصفقة، لقيام حالة تطبيع كامل مع إسرائيل، وإنهاء القضية الفلسطينية.وأوضح إسماعيل، أن الوقفة العظيمة لشعبنا في الوطن والشتات يوم أمس، خلقت حالة من الاستنهاض الشعبي العربي، لتشكل موقف رافض ومانع، لتنفيذ ما تسمى بـ (صفقة القرن) وورشة المنامة، مبيناً أن شعبنا ممثل بقيادته سيواصل تمسكه بموقفه هذا متسلحاً بقرارات الشرعية الدولية والتفاف الجماهير العربية معه لدفن هذه المؤامرة ضد القضية الفلسطينية.