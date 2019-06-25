محطة توليد الكهرباء تُوقف مولداً عن العمل والإنتاج 45 ميجاوات

رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: إن سلطة الطاقة أبلغتهم بشكل رسمي، بإيقاف أحد المولدات العاملة في محطة التوليد من أصل ثلاثة مولدات، كانت تعمل في المحطة، وذلك بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود للمحطة.







وأوضحت الشركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن ذلك أدى لانخفاض كمية الكهرباء المستلمة من قبل شركة توزيع الكهرباء من 70 ميجاوات إلى قرابة 45 ميجاوات.





وأضافت الشركة: "سيكون لذلك تأثير مباشر على جدول الكهرباء المتواضع أصلاً، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين وعلى القطاعات الحيوية في غزة".





وأشارت الشركة إلى أن الاستمرار بوقف توريد الوقود، قد يؤدي إلى إيقاف المحطة بشكل كامل، وذلك لعدم وجود خزانات للاحتفاظ بكميات وقود كمخزون طوارئ يكفي لمواصلة تشغيل المولدات لعدة أيام أخرى، حيث إن الخزانات الأساسية، تم تدميرها بشكل كامل في عدوان عام 2014م.