عشرة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري وظروفهم الصعبة



كما أعلن ستة أسرى من مدينة دورا قضاء الخليل، بينهم شقيقان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ يومان رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم، الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاماً)، وكايد الفسفوس (30 عاماً)، علاوة على أربعة أسرى آخرين وهم: غضنفر ابو عطوان (26 عاماً)، وعبد العزيز سويطي (30 عاماً)، وسائد خالد النمورة (27 عاماً)، ووائل عايد ربعي (30 عاماً).



كما أوضحت الهيئة، أن الشقيقان نور الدين شحروري، ومحي الدين شحروري من محافظة نابلس، يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما في مركز تحقيق (بيتح تكفا)، علماً أن نور الدين مضرب منذ 10 أيام، وشقيقه محي منذ 3 أيام.

ولفتت الهيئة، الى أن عشرة أسرى، يواصلون لمدد مختلفة إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ثمانية ضد الاعتقال الإداري، وهم كل من: الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، والأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، شرعا بالإضراب عن الطعام منذ 10 أيام رفضاً لاعتقالهما الإداري.