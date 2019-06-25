"التعليم العالي" تُعلن تَوَفّر منح دراسية في اليونان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في اليونان للعام 2019 – 2020، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.