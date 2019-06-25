التربية تستنكر اعتقال الاحتلال لأحد الطلبة المتقدمين للثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، اعتقال الاحتلال الطالب مهند حمزة التميمي، من قرية النبي صالح، بمحافظة رام الله والبيرة، صباح اليوم، والذي يتقدم حالياً لامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز".وقالت الوزارة: إن تواصل انتهاكات الاحتلال بحق المسيرة التعليمية والأسرة التربوية، يأتي نتيجة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الممارسات، مشددةً على أن الاحتلال بذلك يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، التي تُجرّم انتهاك حق الطلبة في التعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.وجددت التربية دعوتها لكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية المحلية والدولية؛ لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات والعمل على لجمها.