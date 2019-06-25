الزق: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية لمواجهة "المشروع الأمريكي"

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق: إن ترتيب البيت الفلسطيني، يشكل النجاح الأمثل لإسقاط المشروع التصفوي الامريكي للقضية الفلسطينية.وأضاف الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، هو الركيزة الأساسية لمواجهة المشروع الأمريكي، خاصة وأن شعبنا أمام حالة من النهوض الشعبي العربي انتصاراً للقضية الفلسطينية.واعتبر الزق حالة النهوض الشعبي هذه أمراً ايجابياً في الساحة الفلسطينية، من المطلوب ترسيخه بإنهاء الانقسام، والسعي لتفعيل الضغط الشعبي العربي على الانظمة في مواجهة السياسة الأمريكية، التي ترتكز على نهب خيرات الشعوب العربية، والحفاظ على إسرائيل كقوة عظمى في المنطقة العربية.